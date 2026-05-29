Андрей Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил португальца Нуну Боржеша в третьем круге турнира Большого шлема Roland Garros.

Соревнование проходит во Франции.

Россиянину удалось одолеть соперника в трех сетах, в двух из них – на тай-брейке. Результат – 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 13-е место, Боржеш – 51-е.

Соперником Рублева в четвертом круге будет победитель пары Алекс Де Минор (Австралия, №7 в мировом рейтинге) – Якуб Меньшик (Чехия, 27).

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

К настоящему моменту потолком для Рублева на каждом из турниров Большого шлема является выход в четвертьфинал.

