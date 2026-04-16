Федерация бокса России запустила проект "Битва за контракт"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России объявила о запуске проекта "Битва за контракт". Как сообщили в федерации, в рамках проекта молодые боксёры получат возможность громко заявить о себе и подписать профессиональные контракты с ведущими промоутерскими компаниями страны.

"И это позволит им в будущем выступать на самых крупных ивентах и претендовать на попадание в рейтинги мировых организаций", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проект "Битва за контракт" будет включать в себя 10 крупных вечеров бокса от Юга до Дальнего Востока страны, "где молодые таланты (разряд не ниже КМС (кандидат в мастера спорта) будут сражаться за уникальную возможность пробиться в профессионалы".

"В декабре 2026 года ведущие российские промоутеры впервые в истории устроят ДРАФТ и подпишут полноценные контракты с лучшими участниками" - отметили в федерации.

Первый турнир в рамках проекта "Битва за контракт" пройдёт 23 апреля в Якутске.

Кард турнира:

- До 54 кг: Ренат Захаров (Якутск, МС) - Максим Хариборко (Барнаул, МС); - До 63,5 кг: Леон Никифоров (Якутск, МС) - Виталий Степанов (Калининград, КМС); - До 63,5 кг: Руслан Никитин (Якутск, МС) - Фарид Садыгов (Хабаровск, МС); - До 75 кг: Данил Прокудин (Якутск, МСМК) – TBA; - Свыше 91 кг: Айаал Лазарев (Якутск) - Игорь Зайцев (Москва); - До 57,2 кг: Михаил Варламов (Якутск) - Бургут Ходжибоев (Узбекистан).

Второй турнир проекта "Битва за контракт" пройдёт 1 мая в Калининграде в рамках матчевой встречи "Битва тяжеловесов" между сборными России и мира, когда свои бои проведут россиянине чемпион мира-2025 Давид Суров и экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров.