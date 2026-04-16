Поиск

"Авангард" обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" со счетом 2:1 обыграли московский ЦСКА в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

В составе "Авангарда" голы провели Фьоре Джованни (1-я минута) и Дмитрий Рашевский (13). Автор гола в составе ЦСКА – Иван Дроздов (45).

В результате "Авангард" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1 и вышел в полуфинал турнира.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский "Локомотив".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Бавария" победила "Реал" и вышла в полуфинал ЛЧ

Ирина Винер стала почетным членом World Gymnastics

Умер четырехкратный победитель Кубка чемпионов в составе "Реала" Хосе Сантамария

Овечкин в 21-й раз подряд стал лучшим снайпером "Вашингтона"

"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

"Локомотив" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Гроссмейстер Синдаров из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

Гроссмейстер Синдаров из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

"Локомотив" продлил контракт с Зелимханом Бакаевым

Даниил Медведев оштрафован на 6 тыс. евро за неспортивное поведение

Даниил Медведев оштрафован на 6 тыс. евро за неспортивное поведение