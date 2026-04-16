"Авангард" обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" со счетом 2:1 обыграли московский ЦСКА в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

В составе "Авангарда" голы провели Фьоре Джованни (1-я минута) и Дмитрий Рашевский (13). Автор гола в составе ЦСКА – Иван Дроздов (45).

В результате "Авангард" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1 и вышел в полуфинал турнира.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский "Локомотив".