Экс-вратарь "Ювентуса" и "Ливерпуля" Маннигер разбился в ДТП

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший голкипер сборной Австрии по футболу Алекс Маннигер скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте Австрийского футбольного союза.

По сообщениям СМИ, спортсмен погиб в автокатастрофе.

Маннигер – чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и двукратный обладатель Суперкубка Англии в составе "Арсенала", чемпион Италии в составе "Ювентуса". Также он играл и в других европейских клубах – в частности, за испанский "Эспаньол", итальянские "Фиорентину", "Удинезе", английский "Ливерпуль".