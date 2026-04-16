Экс-вратарь "Ювентуса" и "Ливерпуля" Маннигер разбился в ДТП

Экс-вратарь "Ювентуса" и "Ливерпуля" Маннигер разбился в ДТП
Фото: Simon Hofmann/Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший голкипер сборной Австрии по футболу Алекс Маннигер скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте Австрийского футбольного союза.

По сообщениям СМИ, спортсмен погиб в автокатастрофе.

Маннигер – чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и двукратный обладатель Суперкубка Англии в составе "Арсенала", чемпион Италии в составе "Ювентуса". Также он играл и в других европейских клубах – в частности, за испанский "Эспаньол", итальянские "Фиорентину", "Удинезе", английский "Ливерпуль".

футбол Алекс Маннигер
ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

Гроссмейстер Синдаров из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

