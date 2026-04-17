Поиск

Стали известны пары полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В футбольных Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи четвертьфинальной стадии турниров. По их итогам сформировался состав полуфинальных пар.

Лига Европы:

"Брага" (Португалия) – "Фрайбург" (Германия)

"Ноттингем" - "Астон Вилла" (оба – Англия).

Лига конференций "Райо Вальекано" (Испания) – "Страсбур" (Франция)

"Шахтер" (Украина) – "Кристал Пэлас" (Англия).

Первые матчи пройдут 30 апреля, ответные – 7 мая.

Лига Европы и Лига конференций – второй и третий по статусу европейские клубные турниры вслед за Лигой чемпионов.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Определился состав пар первого раунда Кубка Стэнли НХЛ

Экс-вратарь "Ювентуса" и "Ливерпуля" Маннигер разбился в ДТП

"Авангард" обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

"Бавария" победила "Реал" и вышла в полуфинал ЛЧ

Ирина Винер стала почетным членом World Gymnastics

Умер четырехкратный победитель Кубка чемпионов в составе "Реала" Хосе Сантамария

Овечкин в 21-й раз подряд стал лучшим снайпером "Вашингтона"

"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

"Локомотив" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ