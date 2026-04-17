Стали известны пары полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В футбольных Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи четвертьфинальной стадии турниров. По их итогам сформировался состав полуфинальных пар.

Лига Европы:

"Брага" (Португалия) – "Фрайбург" (Германия)

"Ноттингем" - "Астон Вилла" (оба – Англия).

Лига конференций "Райо Вальекано" (Испания) – "Страсбур" (Франция)

"Шахтер" (Украина) – "Кристал Пэлас" (Англия).

Первые матчи пройдут 30 апреля, ответные – 7 мая.

Лига Европы и Лига конференций – второй и третий по статусу европейские клубные турниры вслед за Лигой чемпионов.