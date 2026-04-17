Кучеров стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров занял второе место в гонке бомбардиров по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26.

Он набрал 130 (44+86 по системе "гол+пас") очков.

Победителем бомбардирской гонки в шестой раз в карьере стал канадский капитан "Эдмонтона" Конор Макдэвид — 138 (48+90) очков.

По количеству завоеванных "Арт Росс Трофи" Макдэвид сравнялся с канадскими легендами НХЛ Марио Лемье и Горди Хоу. Самый титулованный— также канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 10 трофеев.

Тройку лучших бомбардиров сезона замкнул канадский форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон — 127 (53+74) очков.

