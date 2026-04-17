Альфа-Банк стал титульным партнером Российской премьер-лиги

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Альфа-Банк получил статус титульного партнера Российской премьер-лиги, сообщается на сайте РПЛ.

"Соглашение начнет действовать в июле 2026-го и рассчитано на четыре года. С нового футбольного сезона 2026/27 турнир получит название "Альфа-Банк Российская премьер-лига", - отмечается в тексте сообщения.

Президент РПЛ Александр Алаев выразил мнение, что сотрудничество сделает чемпионат России зрелищнее.

"Убежден, что нас ждет надежное, насыщенное событиями и впечатлениями сотрудничество!" - отметил он.

С 2022 года титульным партнером РПЛ является платежная система "Мир".