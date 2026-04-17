Российский боксер Сусленков победил Манна и защитил пояс WBA Continental

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU -Россиянин Артем Сусленков одержал победу над немцем Артуром Манном на турнире "IBA.PRO 16. Большой бокс в Серпухове".

Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Незадолго до этого Манну, известного по боям с Сергеем Ковалевым, Евгением Тищенко и Муслимом Гаджимагомедовым, дважды был отсчитан нокдаун.

В результате Сусленков защитил пояс WBA Continental в тяжелом весе. Россиянин также сохранил статус непобежденного боксера на профессиональном ринге, на его счету 14 побед (девять – нокаутом). Манн потерпел третье поражение при 23 победах (14 – нокаутом).

"После тренировочных сборов всегда присутствует усталость. И после завершения поединков всегда испытываешь облегчение, сейчас будет возможность немного выдохнуть. Но акцентирую внимание на слове "немного" - впереди еще много-много работы, еще много боев впереди", - приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России

"Манн в первом раунде был опасен. В начале я даже немного замешкался, но потом тренеры в углу мне подсказали, и все пошло получше. Честно, не ожидал, что получится завершить поединок так рано. Мы готовились на все 10 раундов", - отметил Сусленков.

В 6-раундовом бою в среднем весе между призером чемпионатов России Юрием Осиповым и Майклом Кингом из Великобритании была зафиксирована ничья. Результат этого боя пошел в зачет IBA.PRO.

"Мне кажется, что я выиграл. Единственное – последние раунды, плюс-минус, были равными. И то он бил по воздуху или по защите. Чистых-то ударов не было. Я считаю, что забрал этот бой, но судьи приняли решение – ничья. Если надо, то мы с ним еще раз встретимся", - сказал Осипов.