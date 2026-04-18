"Локомотив" обыграл "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 взял верх над "Оренбургом" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России.

На 70-й минуте точный удар нанес Алексей Батраков.

"Локомотив" набрал 48 очков, команда занимает третье место в турнирной таблице.

"Оренбург" - на 15-м месте, 20 очков.

В следующем туре "Локомотив" дома сыграет с петербургским "Зенитом", "Оренбург" на своем поле – с нижегородским "Пари НН". Обе встречи состоятся 22 апреля.