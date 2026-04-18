"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" и московского ЦСКА завершили со счетом 1:1 матч 25-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Самаре.

На 66-й минуте Иван Олейников вывел "Крылья" вперед, на 75-й Матвей Кисляк сравнял счет.

У ЦСКА сейчас 43 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" - на 12-м месте, 23 очка.

В 26-м туре ЦСКА 21 апреля сыграет дома с "Ростовом", "Крылья Советов" в этот же день в гостях – с "Сочи".