Гол Дзюбы помог "Акрону" сыграть вничью с "Рубином" в РПЛ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" и тольяттинский "Акрoн" со счетом 1:1 завершили матч 25-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Казани.

На 49-й минуте счет открыл защитник хозяев Никита Лобов. На 63-й минуте нападающий гостей Артем Дзюба сравнял счет — этот мяч стал для него 18-м за карьеру в "Акроне", что позволило форварду стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

На 67-й минуте "Акрoн" остался в меньшинстве: удалили Марата Бокоева за грубый фол.

"Рубин" набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Акрoн" не может победить в чемпионате на протяжении девяти игр, с 23 очками команда идет на 13-й позиции.

В следующем туре 22 апреля "Рубин" сыграет на выезде с московским "Динамо", "Акрoн" днем позже примет махачкалинское "Динамо".