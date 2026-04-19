Три очка Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Далласом" на старте плей-офф НХЛ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 6:1 взяла верх над "Далласом" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.

Игра прошла на льду "Далласа".

В составе "Миннесоты" российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал две голевые передачи.

"Филадельфия" в гостях со счетом 3:2 обыграла "Питтсбург". На счету форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина гол и результативная передача.

"Миннесота" и "Филадельфия" повели в сериях до четырех побед – 1-0.

Российский футболист Захарян стал обладателем Кубка Испании

Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Барселоне

Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Барселоне

"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Металлург" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Определился состав пар первого раунда Кубка Стэнли НХЛ

Экс-вратарь "Ювентуса" и "Ливерпуля" Маннигер разбился в ДТП

Экс-вратарь "Ювентуса" и "Ливерпуля" Маннигер разбился в ДТП

"Авангард" обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

"Бавария" победила "Реал" и вышла в полуфинал ЛЧ

Ирина Винер стала почетным членом World Gymnastics

Умер четырехкратный победитель Кубка чемпионов в составе "Реала" Хосе Сантамария