Три очка Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Далласом" на старте плей-офф НХЛ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 6:1 взяла верх над "Далласом" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.

Игра прошла на льду "Далласа".

В составе "Миннесоты" российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал две голевые передачи.

"Филадельфия" в гостях со счетом 3:2 обыграла "Питтсбург". На счету форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина гол и результативная передача.

"Миннесота" и "Филадельфия" повели в сериях до четырех побед – 1-0.