"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 победили махачкалинское "Динамо" в матче 25-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Каспийске, где "Динамо" проводит домашние матчи.

На 78-й минуте состоялся автогол футболиста "Динамо" Никиты Глушкова.

На 71-й минуте Александр Соболев ("Зенит") не смог реализовать пенальти.

"Зенит" набрал 55 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. На два очка он опережает действующего чемпиона, "Краснодар". Но у того имеется игра в запасе: в воскресенье он дома играет с калининградской "Балтикой".

Махачкалинское "Динамо" - на 12-м месте, 23 очка.

В следующем туре "Зенит" 22 апреля в Москве сыграет с местным "Локомотивом", клуб из столицы Дагестана в Самаре – с тольяттинским "Акрoном".