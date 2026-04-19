Поиск

Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Барселоне

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Франции Артюру Фису в финале турнира в Барселоне.

Результат – 6:2, 7:6 (7:2) в пользу француза.

В мировом рейтинге Рублев занимает 15-е место, Филс – 30-е.

Категория турнира в Барселоне - АТР 500.

В прошлом году турнир выиграл датчанин Хольгер Руне. Чаще всех триумфатором соревнования становился испанец Рафаэль Надаль – 12 раз. Из россиян турнир в Барселоне выиграл Марат Сафин (2000 г.).

Андрей Рублев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" выиграл у "Ахмата" и поднялся на четвертое место в РПЛ

Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Барселоне

"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Экс-вратарь "Ювентуса" и "Ливерпуля" Маннигер разбился в ДТП

