Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Барселоне

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Франции Артюру Фису в финале турнира в Барселоне.

Результат – 6:2, 7:6 (7:2) в пользу француза.

В мировом рейтинге Рублев занимает 15-е место, Филс – 30-е.

Категория турнира в Барселоне - АТР 500.

В прошлом году турнир выиграл датчанин Хольгер Руне. Чаще всех триумфатором соревнования становился испанец Рафаэль Надаль – 12 раз. Из россиян турнир в Барселоне выиграл Марат Сафин (2000 г.).