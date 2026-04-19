"Бавария" стала 35-кратным чемпионом Германии по футболу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Бавария" досрочно завоевала звание чемпиона Германии по футболу в сезоне-2025/26.

В домашнем матче 30-го тура "Бавария" на своем поле со счетом 4:2 обыграла "Штутгарт".

В результате мюнхенский клуб набрал 79 очков и за четыре тура до финиша чемпионата опережает ближайшего преследователя дортмундскую "Боруссию" на 15 очков.

Теперь "Бавария" - 35-кратный чемпион Германии, что является рекордом Бундеслиги. В прошлом году победителем также стала команда из Мюнхена. И тогда, и сейчас "Баварию" привел к чемпионству возглавивший ее в 23024 году бельгийский тренер Венсан Компани.

Второе место по числу титулов занимает "Нюрнберг". Он становился чемпионом Германии девять раз, однако последний к настоящему моменту триумф датирован 1968 году.

На третьем месте по количеству чемпионств – "Боруссия" из Дортмунда – восемь (в последний раз – в 2012 году).