Илья Ковальчук стал президентом ХК "Шанхайские Драконы"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Илья Ковальчук утвержден в качестве президента клуба Континентальной хоккейной лиги "Шанхайские Драконы". Об этом сообщает пресс-служба ХК.

"Рад стать частью семьи "драконов"! Впереди нас ждет интересное время. Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода, а также будем продолжать активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в новом сезоне в Санкт-Петербурге на СКА Арене!" - сказал Ковальчук.

Должность президента клуба – новая в "Шанхайских Драконах".

На пост генерального менеджера ХК назначен бывший российский хоккеист Евгений Артюхин.

Последним клубом 43-летнего Ковальчука в игровой карьере был московский "Спартак" (сезон-2023/24), воспитанником которого он является. В КХЛ он играл также за СКА и "Авангард", в НХЛ – за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон".

В составе СКА Ковальчук два раза выиграл Кубок Гагарина, в "Авангарде" - один раз.

В чемпионате-2025/26 "Шанхайские Драконы", ставшие правопреемниками "Куньлуня", заняли девятое место в Западной конференции и не смогли попасть в плей-офф.