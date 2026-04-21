Гендиректор RCC Boxing Promotions надеется на победу Усмонова в бою с Субханкуловым

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов считает, что в предстоящем претендентском бою по версии IBF в легком весе между россиянином Артуром Субханкуловым и Баходуром Усмоновым из Таджикистана шансы боксеров на победу 50 на 50.

"У Артура Субханкулова и Баходура Усмонова будет хороший бой, где шансы 50 на 50. Артур боксирует на своей территории, оба одни из сильнейших в легком весе в России. Да и в мире, я думаю, как минимум входят в топ-15", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Надеюсь, что Баходур выиграет, потому что победа даст ему второй номер мирового рейтинга IBF. Она позволит Баходуру или сразу боксировать за титул с Муратайей, либо провести финальный отборочный бой, в любом случае – приблизит к боям за звание чемпиона мира", - отметил гендиректор RCC.

12-раундовый поединок между Субханкуловым и Усмоновым состоится 24 апреля в Уфе на турнире "IBA.PRO 17".