Поиск

Гендиректор RCC Boxing Promotions надеется на победу Усмонова в бою с Субханкуловым

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов считает, что в предстоящем претендентском бою по версии IBF в легком весе между россиянином Артуром Субханкуловым и Баходуром Усмоновым из Таджикистана шансы боксеров на победу 50 на 50.

"У Артура Субханкулова и Баходура Усмонова будет хороший бой, где шансы 50 на 50. Артур боксирует на своей территории, оба одни из сильнейших в легком весе в России. Да и в мире, я думаю, как минимум входят в топ-15", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Надеюсь, что Баходур выиграет, потому что победа даст ему второй номер мирового рейтинга IBF. Она позволит Баходуру или сразу боксировать за титул с Муратайей, либо провести финальный отборочный бой, в любом случае – приблизит к боям за звание чемпиона мира", - отметил гендиректор RCC.

12-раундовый поединок между Субханкуловым и Усмоновым состоится 24 апреля в Уфе на турнире "IBA.PRO 17".

бокс Герман Титов Артур Субханкулов Баходур Усмонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Илья Ковальчук стал президентом ХК "Шанхайские Драконы"

Илья Ковальчук стал президентом ХК "Шанхайские Драконы"

"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" и лишился лидерства в РПЛ

"Бавария" стала 35-кратным чемпионом Германии по футболу

Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Барселоне

"Спартак" выиграл у "Ахмата" и поднялся на четвертое место в РПЛ

"Спартак" выиграл у "Ахмата" и поднялся на четвертое место в РПЛ

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

Российский футболист Захарян стал обладателем Кубка Испании

Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Барселоне

Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Барселоне

"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Металлург" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ