Глава РУСАДА обратилась в ВАДА из-за информации о расследовании в ее отношении

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что обратилась с запросом во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в связи с сообщениями о том, что в отношении нее этой организацией проводится расследование, но ответа пока не получила.

"В отношении якобы имеющихся в мой адрес обвинений - это тоже не новость. С нетерпением жду сформулированных конкретных претензий в мой адрес, даже сама направила запрос, но пока нет ответа", - сказала Логинова "Интерфаксу" во вторник.

Ранее СМИ сообщили о том, что ВАДА проводит расследование в связи с поступившей в агентство информацией о том, что Логинова якобы была причастна к сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В феврале американское издание The New York Times писало, что ВАДА получило такие данные от некоего информатора.

Логинова назвала эти обвинения фейками иноагентов.

"Очень жаль, что некоторые наши отечественные журналисты купились на эти фейки и сегодня распространяют истерию вокруг меня и РУСАДА, играя на руку этим самым иноагентам", - сказала она.

По мнению Логиновой, "в сложившихся геополитических условиях западное околоспортивное сообщество действует исключительно по калькам правительств своих стран и выполняет их указания".

"Видимо, кого-то не устраивает стабильное и поступательное развитие и РУСАДА, и отечественного спорта. Этим людям бы хотелось новых и новых скандалов, в том числе для маскировки собственных проблем. Когда не в чем обвинить, и закончились аргументы и здравый смысл, то надо выдумать несуществующие проблемы", - сказала она.

Логинова возглавила ВАДА в декабре 2021 года.