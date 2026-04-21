Ватерполистки сборной России выиграли в первом после возвращения флага РФ матче

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Женская сборная России со счетом 33:11 по водному поло победила Аргентину в матче второго дивизиона Кубка мира.

Турнир проходит на Мальте.

Кубок мира – первый для российской сборной турнир после решения о ее допуске на международные старты под государственной символикой РФ.

На предварительном этапе россиянки также сыграют с Германией (22 апреля) и ЮАР (23 апреля).

Для выхода в четвертьфинал нужно попасть в топ-8 команд (из 15).

Российские и белорусские представители водных видов спорта были отстранены от международных стартов в 2022 году, позже их допустили в качестве нейтральных атлетов. В апреле этого года World Aquatics полностью восстановила их в правах.