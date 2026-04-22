Во Франции сняли фильм про вратаря Матвея Сафонова

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Официальный канал Лиги 1, главного дивизиона во французском футболе, выпустил документальный фильм о голкипере сборной России и "Пари Сен-Жермен" Матвее Сафонове.

В короткометражном фильме, который доступен на странице турнира в YouTube, рассказывается о личности спортсмена, его пути в один из топовых чемпионатов Европы. Съемки проходили с участием как самого Сафонова, так и его близких, а также бывших партнеров и тренеров.

В ПСЖ 27-летний вратарь перешел из "Краснодара" летом 2024 года. На счету Сафонова шесть титулов в ПСЖ: он – чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В серии пенальти матча Межконтинентального кубка с бразильским "Фламенко" россиянин отразил четыре удара.