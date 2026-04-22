Форум "Россия – спортивная держава" в 2026 году пройдет в Красноярске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - XIV Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в 2026 года состоится в Красноярске, сообщается на сайте "Росконгресса".

"Убежден, что мероприятие этого года, которое состоится в Красноярске 21–23 октября, вновь подтвердит свой статус авторитетной площадки и позволит достичь новых целей как на национальном уровне, так и на международной арене", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Ранее форум "Россия – спортивная держава" принимали Казань, Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград (Владимирская область), Ульяновск, Нижний Новгород, Кемеровская область, Пермь, Уфа и Самара.