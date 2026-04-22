Ватерполистки сборной России разгромили Германию на Кубке мира

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по водному поло со счетом 26:4 взяла верх над национальной командой Германии в матче проходящего на Мальте Кубка мира во втором дивизионе.

Это вторая победа россиянок на турнире. Сутками ранее они победили Аргентину со счетом 33:11.

23 апреля сборная России сыграет еще один матч на предварительном этапе – против команды ЮАР.

Помимо отечественной команды по две победы в двух матчах одержали Китай, Хорватия, Канада, Португалия.

Для выхода в четвертьфинал нужно попасть в топ-8 команд (из 15).

Российские и белорусские представители водных видов спорта были отстранены от международных стартов в 2022 году, позже их допустили в качестве нейтральных атлетов. В апреле этого года World Aquatics полностью восстановила их в правах.