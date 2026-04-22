Российских боксеров наградили в Кремле

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса России.

Президент России Владимир Путин вручил главе Международной ассоциации бокса, председателю Наблюдательного совета Федерации бокса России Умару Кремлеву и капитану мужской сборной страны Муслиму Гаджимагомедову ордена Дружбы.

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены: генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, Всеволод Шумков, Илья Попов, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Нуне Асатрян, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, а также регулярный чемпион WBA Мурат Гассиев и звезда ММА, мастер спорта по боксу Петр Ян.

Президент РФ Владимир Путин и боксер Муслим Гаджимагомедов (слева направо) во время встречи в Кремле Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

"Ваши выступления и результаты – это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте, прочных и незыблемых позиций, несмотря на все нечистоплотные попытки их ослабить", - сказал, в частности, Путин.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин поблагодарил президента за развитие страны "и, в частности, бокса".

"Пользуясь случаем, благодарю вас от себя лично, от каждого представителя бокса, от спортсменов, за нашего командира, Рубежного Алексея Александровича, который является для нас примером мужества и патриотизма, и за нашего руководителя, Кремлева Умара Назаровича, который также является примером работоспособности и самоотдачи. Вы доверили бокс в надежные руки. Благодаря этим людям российская школа бокса сегодня занимает лидирующую позицию в мире, а наши ребята имеют честь петь гимн нашей страны и видеть, как поднимается наш триколор в это непростое время для спорта", - сказал Беспутин, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Трехкратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов подчеркнул, что успехи боксеров – это и победы тренеров, наставников, которые вкладывают всю силу и душу.