Чемпион ОИ по боксу Батыргазиев высоко оценил значимость проекта "Битва за контракт"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев назвал проект Федерации бокса России "Битва за контракт" важной площадкой для перехода молодых спортсменов в профессионалы.

Батыргазиев, выступающий почетным гостем первого турнира проекта в Якутске, подчеркнул значимость инициативы для развития бокса в стране.

"Это очень крутой проект, который поможет ребятам реализовать и показать себя в профессионалах. Да, это для них начало пути. Поединки будут 4-раундовыми, и они смогут прочувствовать себя по профи. По итогам они поймут – нужно ли им это или нет", – приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

Проект Федерацией бокса России при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). В рамках этого проекта молодые боксеры получат возможность громко заявить о себе и подписать профессиональные контракты с ведущими промоутерскими компаниями страны.

Проект "Битва за контракт" будет включать в себя 10 крупных вечеров бокса от Юга до Дальнего Востока страны, где молодые таланты (разряд не ниже кандидата в мастера спорта) будут сражаться за уникальную возможность пробиться в профессионалы. В декабре 2026 года ведущие российские промоутеры впервые в истории устроят ДРАФТ и подпишут полноценные контракты с лучшими участниками.