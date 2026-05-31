Экс-чемпион WBC Youth Мышев назвал закономерной победу Бивола над Айфертом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывший чемпион WBC Youth, а ныне менеджер Владимир Мышев заявил, что российский боксер Дмитрий Бивол превосходил немца Михаэля Айферта в победном поединке на турнире RCC Boxing Promotions

"Закономерная победа Дмитрия Бивола открывает для нас возможность обсуждения его следующего потенциального соперника, лично мне хотелось бы увидеть его бой против Дэвида Бенавидеса — это именно тот бой, который будоражит", - сказал Мышев "Интерфаксу".

"Ну и, конечно же, трилогия Бивол против Бетербиева это поединок, который с нетерпением ждут все фанаты бокса в СНГ, и я тут не исключение. Сейчас много разговоров о том, что этот бой может пройти в России — если так произойдет, думаю, что это будет самый масштабный турнир по боксу в современном России", - отметил он.

Бой Бивола против Айферта прошел в Екатеринбурге 30 мая. По итогам 12 раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

Бивол смог защитить чемпионские пояса WBA и IBF в полутяжелом весе. Также ему принадлежит титул WBO.

Дмитрий Бивол Владимир Мышев бокс
