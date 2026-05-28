Сборную Белоруссии по хоккею допустили на юниорский ЧМ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) допустила юниорскую сборную Белоруссии к участию в чемпионате мира-2027 среди игроков до 18 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии.

Турнир пойдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года.

Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женская юниорская и женская национальная сборные Белоруссии.

"Мы воспринимаем решение Международной федерации хоккея как важный и позитивный шаг для белорусского хоккея", - сказал председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович.

Под санкциями остается мужская национальная команда Белоруссии, а также национальные сборные России и сборные всех возрастов.

Ранее стало известно, что дисциплинарный совет ИИХФ отменил решение о недопуске сборных России по хоккею. В Федерации хоккея России подчеркнули, что это не означает немедленного допуска, работа по возвращению сборных продолжается.