Сборная России по футболу проиграла Египту в товарищеском матче

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 0:1 уступили национальной команде Египта в товарищеской встрече.

Игра прошла в Каире.

На 65-й минуте ворота Станислава Агкацева поразил Мостафа Абдельрауф.

Звезда сборной Египта и мирового футбола Мохамед Салах в заявку на матч не попал.

Для сборной России этот матч стал первым в рамках нынешнего тренировочного цикла. 5 июня она сыграет в Волгограде с Буркина-Фасо, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

Сборная Египта – участник предстоящего чемпионата мира-2026.

