Покинувший минское "Динамо" Квартальнов возглавил ХК "Локомотив"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Дмитрий Квартальнов стал главным тренером "Локомотива", сообщает пресс-служба ярославского хоккейного клуба.



"Рады приветствовать Дмитрия Вячеславовича Квартальнова на посту главного тренера "Локомотива". Желаем успехов и новых побед вместе с нашей командой!" - говорится в сообщении.



О сроках действия контракта не сообщается.



В должности главного тренера "Локомотива" Квартальнов сменил канадца Боба Хартли, при котором ярославцы вновь выиграли Кубок Гагарина КХЛ.



Предыдущим местом работы самого Квартальнова было минское "Динамо", которое он покинул 1 июня.