Поиск

Покинувший минское "Динамо" Квартальнов возглавил ХК "Локомотив"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Дмитрий Квартальнов стал главным тренером "Локомотива", сообщает пресс-служба ярославского хоккейного клуба.

"Рады приветствовать Дмитрия Вячеславовича Квартальнова на посту главного тренера "Локомотива". Желаем успехов и новых побед вместе с нашей командой!" - говорится в сообщении.

О сроках действия контракта не сообщается.

В должности главного тренера "Локомотива" Квартальнов сменил канадца Боба Хартли, при котором ярославцы вновь выиграли Кубок Гагарина КХЛ.

Предыдущим местом работы самого Квартальнова было минское "Динамо", которое он покинул 1 июня.

Локомотив Динамо КХЛ Дмитрий Квартальнов Боб Хартли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дмитрий Игдисамов утвержден главным тренером ЦСКА

Рублев выбыл из Roland Garros

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Россиянин Павлович нокаутировал бразильца Тейшейру на турнире UFC

Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля"

Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля"

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Roland Garros