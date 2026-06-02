Поиск

Билеты на игры финала НБА перепродают в интернете дороже $100 тыс

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Билеты на домашние игры "Нью-Йорк Никс" финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Сан-Антонио Спёрс" перепродают дороже $100 тысяч, сообщает Bloomberg.

Такие расценки встречаются на сайтах перепродаж вроде SeatGeek.

Даже места на дальних рядах нью-йоркской арены "Мэдисон-сквер-гарден" (MSG) некоторые болельщики продают за тысячи долларов, отмечает агентство.

Средняя цена билетов на ближайший матч в Нью-Йорке, который пройдет в ночь на 9 июня по московскому времени, превышает $6,7 тысячи, по данным SeatGeek. Это более чем вдвое выше цены билетов на первые игры в Сан-Антонио.

Владельцы сезонных абонементов могут приобрести билеты по номинальной стоимости, которая в случае с "Никс" может быть в четыре-пять раз ниже цены на вторичном рынке.

Один из болельщиков нью-йоркского клуба Томас Каци благодаря абонементу на четверть сезона смог купить четыре билета на один из домашних матчей финала по $2,2 тыс. за штуку, и в минувшие выходные продал два из них за $15 тыс. в общей сложности. "Я не представлял, что можно столько заплатить за игру, но вот к чему приводит 27-летняя засуха, - сказал он Bloomberg. - Чтобы заработать, еще вся жизнь впереди, а такая возможность когда еще будет?"

"Нью-Йорк Никс" не играли в финальной серии c 1999 года, когда уступили титул тем же "Сан-Антонио Спёрс". Последний раз "Никс" становились чемпионами в 1973 году, в 16 из последних 25 сезонов они даже не добирались до плей-офф.

Финальная серия продлится до четырех побед. Первые два матча состоятся в Сан-Антонио, следующие два - в Нью-Йорке. Остальные будут проведены в случае необходимости: пятый и седьмой - на площадке "Спёрс", шестой - дома у "Никс".

Brand Finance в прошлом году оценивала стоимость бренда "Нью-Йорк Никс" в $720 млн (третье место в НБА после "Голден Стэйт Уорриорс" и "Лос-Анджелес Лейкерс").

Лос-Анджелес Нью-Йорк НБА Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Сперс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мирра Андреева вышла в полуфинал Roland Garros

Мирра Андреева вышла в полуфинал Roland Garros

Дмитрий Игдисамов утвержден главным тренером ЦСКА

Рублев выбыл из Roland Garros

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Россиянин Павлович нокаутировал бразильца Тейшейру на турнире UFC

Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля"

Арне Слот покинул пост главного тренера "Ливерпуля"