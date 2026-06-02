Билеты на игры финала НБА перепродают в интернете дороже $100 тыс

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Билеты на домашние игры "Нью-Йорк Никс" финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Сан-Антонио Спёрс" перепродают дороже $100 тысяч, сообщает Bloomberg.

Такие расценки встречаются на сайтах перепродаж вроде SeatGeek.

Даже места на дальних рядах нью-йоркской арены "Мэдисон-сквер-гарден" (MSG) некоторые болельщики продают за тысячи долларов, отмечает агентство.

Средняя цена билетов на ближайший матч в Нью-Йорке, который пройдет в ночь на 9 июня по московскому времени, превышает $6,7 тысячи, по данным SeatGeek. Это более чем вдвое выше цены билетов на первые игры в Сан-Антонио.

Владельцы сезонных абонементов могут приобрести билеты по номинальной стоимости, которая в случае с "Никс" может быть в четыре-пять раз ниже цены на вторичном рынке.

Один из болельщиков нью-йоркского клуба Томас Каци благодаря абонементу на четверть сезона смог купить четыре билета на один из домашних матчей финала по $2,2 тыс. за штуку, и в минувшие выходные продал два из них за $15 тыс. в общей сложности. "Я не представлял, что можно столько заплатить за игру, но вот к чему приводит 27-летняя засуха, - сказал он Bloomberg. - Чтобы заработать, еще вся жизнь впереди, а такая возможность когда еще будет?"

"Нью-Йорк Никс" не играли в финальной серии c 1999 года, когда уступили титул тем же "Сан-Антонио Спёрс". Последний раз "Никс" становились чемпионами в 1973 году, в 16 из последних 25 сезонов они даже не добирались до плей-офф.

Финальная серия продлится до четырех побед. Первые два матча состоятся в Сан-Антонио, следующие два - в Нью-Йорке. Остальные будут проведены в случае необходимости: пятый и седьмой - на площадке "Спёрс", шестой - дома у "Никс".

Brand Finance в прошлом году оценивала стоимость бренда "Нью-Йорк Никс" в $720 млн (третье место в НБА после "Голден Стэйт Уорриорс" и "Лос-Анджелес Лейкерс").