Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вратарь Игорь Акинфеев подписал новое соглашение с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до конца сезона 2026/27.

"Маленький Игорь пришел на первую тренировку в ЦСКА в 4 года, а сейчас за плечами Игоря Владимировича 929 матчей в карьере, 382 из которых – "сухие", шесть побед в чемпионате страны, восемь Кубков России, восемь Суперкубков страны, Кубок УЕФА, а также бронза на чемпионате Европы в составе сборной России", - говорится в сообщении.

Ближайший сезон будет для Акинфеева 24-м во взрослом футболе.