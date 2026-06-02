Поиск

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вратарь Игорь Акинфеев подписал новое соглашение с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до конца сезона 2026/27.

"Маленький Игорь пришел на первую тренировку в ЦСКА в 4 года, а сейчас за плечами Игоря Владимировича 929 матчей в карьере, 382 из которых – "сухие", шесть побед в чемпионате страны, восемь Кубков России, восемь Суперкубков страны, Кубок УЕФА, а также бронза на чемпионате Европы в составе сборной России", - говорится в сообщении.

Ближайший сезон будет для Акинфеева 24-м во взрослом футболе.

Игорь Акинфеев ЦСКА футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российских фехтовальщиков допустили до турниров с флагом и гимном

Российских фехтовальщиков допустили до турниров с флагом и гимном

Мирра Андреева вышла в полуфинал Roland Garros

Мирра Андреева вышла в полуфинал Roland Garros

Дмитрий Игдисамов утвержден главным тренером ЦСКА

Рублев выбыл из Roland Garros

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Roland Garros

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Во Франции задержали 780 нарушителей после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

Российский боксер Бивол победил немца Айферта и защитил титулы WBA и IBF

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Россиянин Павлович нокаутировал бразильца Тейшейру на турнире UFC