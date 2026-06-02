Российские боксеры Халидов и Яллыев проведут бой 11 июля в Москве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские тяжеловесы Мурад Халидов и Арслан Яллыев 11 июля в Москве на турнире "IBA.PRO 19" проведут очный бой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Халидов – непобежденный боксер-профессионал. На его счету 12 побед (шесть – нокаутом).

Яллыев выиграл 17 боев (11 – досрочно) при одном поражении. Он уступил олимпийскому чемпиону-2016 и чемпиону мира-2015 французу Тони Йоке.

Между тем бой Тони Йоки против регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева, как сообщалось, возглавит турнир "IBA.PRO 19".

