Международные легкоатлеты-многоборцы указали на нехватку конкуренции с россиянами

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Лидеры легкой атлетики в многоборье заявляют, что им было бы интересно вновь соперничать со спортсменами из России.

В частности, рекордсмен мира швейцарец Симон Эхаммер, в конце мая выигравший крупнейший международный турнир по многоборьям Hypo-Meeting в Австрии вспомнил о соперничестве со Степаном Кекиным на юниорском чемпионате мира в 2018 году.

Еще один участник турнира в Гетцисе, олимпийский чемпион канадец Дамиан Уорнер, вспомнил свои выступления вместе с другим российским многоборцем Ильей Шкуреневым.

"Илья всегда был серьезным соперником в прыжках с шестом и был способен достигать очень высоких результатов. Даже если тебе кажется, что ты догоняешь его или опережаешь, спортсмены, которые могут прыгать на высоту 5,30–5,40 метров, всегда требуют особого внимания. И конечно, когда он показывал такие впечатляющие результаты, то в секторе разворачивалась настоящая борьба", - рассказал Дамиан Уорнер.

В истории турнира Hypo-Meeting в разное время победителями становились выдающиеся советские и российские атлеты Григорий Дегтярев, Наталья Шубенкова, Надежда Виноградова, Ирина Белова и Анна Богданова.