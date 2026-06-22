Даниил Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев ухудшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он опустился с седьмого на девятое место. В обратном направлении проследовал американец Тейлор Фриц, между ними располагается серб Новак Джокович.

Тройка лидеров осталась неизменной: 1.Янник Синнер (Италия), 2.Карлос Алькарас (Испания), 3.Александр Зверев (Германия).

На прошлой неделе Медведев участвовал в турнире в немецком Халле, где дошел до четвертьфинала. Победителем турнира стал Фриц.