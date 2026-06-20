Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Халле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил немцу Даниэлю Альтмайеру в матче 1/4 финала турнира в Халле (Германия).

Альтмайер победил со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

В мировом рейтинге Медведев занимает седьмое место и является первой ракеткой России. Альмайер – 81-я ракетка мира.

Турнир в Халле относится к серии АТР 500, матчи проходят на травяном покрытии.

Действующий победитель – представитель Казахстана Александр Бублик. На этот раз он, однако, выбыл из турнира: проиграл в первом круге.