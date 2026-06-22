Нападающий Андрей Никонов вернулся из "Трактора" в московское "Динамо"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Андрей Никонов вновь стал игроком "Динамо", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

В столичный клуб он перешел из челябинского "Трактора". Одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.

Воспитанник чувашской школы хоккея Никонов дебютировал в КХЛ в составе нижегородского "Торпедо", оттуда перешел в "Динамо". В системе московского клуба 23-летний Никонов провел три года, после чего играл в "Сочи" и "Тракторе".

Всего в КХЛ Никонов провел 213 игр и набрал 26 (14+12 по системе "гол+пас") очков.

Ранее в июне "Динамо" рассталось с нападающим Максимом Комтуа. Канадец перешел в московский "Спартак", оттуда в "Динамо" - форвард Никита Коростелев