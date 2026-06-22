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"Спартак" подписал контракт с экс-игроком "Динамо" Комтуа

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Спартак" заключил соглашение с нападающим Максимом Комтуа, сообщается на сайте московского клуба.

Контракт рассчитан на год.

Предыдущим клубом 26-летнего канадца было московское "Динамо", за которое он выступал в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Комтуа перешел в "Динамо" перед началом сезона-2024/25 и провел за москвичей 53 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (17+14 по системе "гол+пас") очко. В плей-офф на его счету 6 игр и 2 (1+1) очка.

В КХЛ форвард также защищал цвета ЦСКА (сезон-2022/23) и "Авангарда" (2023/24). До приезда в Россию Комтуа выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Монреаль Канадиенс" и "Нью-Джерси Дэвилз".

хоккей Динамо Спартак Максим Комтуа КХЛ
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