Чемпионка Уимблдона Вондроушова дисквалифицирована за отказ от допинг-теста

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, победительница Уимблдона-2023, получила дисквалификацию за отказ пройти процедуру допинг-контроля, сообщается на официальном сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Согласно заявлению организации, спортсменка нарушила антидопинговые правила, отказавшись сдать пробу после одного из турниров. Детали инцидента, включая точную дату и длительность дисквалификации, будут обнародованы после публикации полного вердикта.

Вондроушова в 2023 году выиграла Уимблдонский турнир, также на ее счету серебро Олимпийских игр в Токио.

В мировом рейтинге Вондроушова занимает сейчас 183-е место. Наивысшее место в карьере – шестое.