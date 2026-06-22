Поиск

Чемпионка Уимблдона Вондроушова дисквалифицирована за отказ от допинг-теста

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, победительница Уимблдона-2023, получила дисквалификацию за отказ пройти процедуру допинг-контроля, сообщается на официальном сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Согласно заявлению организации, спортсменка нарушила антидопинговые правила, отказавшись сдать пробу после одного из турниров. Детали инцидента, включая точную дату и длительность дисквалификации, будут обнародованы после публикации полного вердикта.

Вондроушова в 2023 году выиграла Уимблдонский турнир, также на ее счету серебро Олимпийских игр в Токио.

В мировом рейтинге Вондроушова занимает сейчас 183-е место. Наивысшее место в карьере – шестое.

Уимблдон теннис Маркета Вондроушова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев опустился на девятое место в рейтинге ATP
ЧМ-2026

Сборная Бельгии в меньшинстве сыграла вничью с Ираном в матче ЧМ

Сборная Бельгии в меньшинстве сыграла вничью с Ираном в матче ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в матче ЧМ

Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в матче ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ-2026

Полина Кнороз улучшила лучший результат сезона в мире на Кубке России

ЧМ-2026

Сборная Нидерландов разгромила Швецию на ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Бразилии разгромила Гаити на ЧМ по футболу

ЧМ-2026

Сборная США победила Австралию и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная США победила Австралию и вышла в плей-офф ЧМ

Определились группы Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027

ЧМ-2026

Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ

Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ