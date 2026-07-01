Российские батутисты бойкотируют этап Кубка мира в Португалии из-за запрета флага РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в четвертом этапе Кубка мира в Португалии под эгидой World Gymnastics. Об этом заявил главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

"Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Нам предложили выстпить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, поэтому сборная отказалась от участия в турнире", - приводит слова Рыжкова пресс-служба Федерации гимнастики России.

Турнир состоится 4–5 июля в португальской Коимбре.

Ранее по той же причине сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии.

В мае этого года World Gymnastics принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственной символикой. Оно распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.