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Сборная Англии с трудом обыграла ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 2:1 победили команду ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Победа получилась волевой. На 7-й минуте конголезцы повели в счете, гол забил Брайан Сипенга. Сборной Англии удалось уйти от поражения на 75-й минуте, счет сравнял Гарри Кейн. Он же на 86-й минуте забил победный для его команды гол.

В результате сборная Англии вышла в 1/8 финала, где 6 июля сыграет с Мексикой.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

Действующий чемпион – сборная Аргентины.

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