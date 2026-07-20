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Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал обладателем награды "Золотая бутса", вручаемой самому результативному игроку чемпионата мира.

В восьми матчах ЧМ-2026 Мбаппе забил 10 голов.

Второе место занял аргентинец Лионель Месси – 8 голов. По 7 точных ударов на счету англичанина Джуда Беллингема и норвежца Эрлинга Холанда.

Кроме того, Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров в истории всех чемпионатов мира. На его счету теперь 22 забитых мяча в 22 матчах. Он обошел Месси, у которого 21 гол в 34 играх, и немца Мирослава Клозе (16 голов).

ЧМ-2026 прошел в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала Испания, в финале со счетом 1:0 обыгравшая Аргентину. Третье место заняла Англия, в матче за бронзу со счетом 6:4 взявшая верх над Францией.

Килиан Мбаппе Лионель Месси футбол
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