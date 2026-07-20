Кирсан Илюмжинов решил баллотироваться на пост президента ФИДЕ

Кирсан Илюмжинов Фото: Кирсан Илюмжинов/РИА Новости

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Кирсан Илюмжинов, возглавлявший Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с 1995 по 2018 год, заявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ. Он намерен добиться включения шахмат в программу Олимпийских игр и возвращения Магнуса Карлсена в цикл классического чемпионата мира.

"Сегодня я заявляю о своём участии в выборах президента Международной шахматной федерации, которые состоятся в сентябре 2026 года в Узбекистане. Я принял это решение, потому что ФИДЕ вновь нуждается в единстве, сильном руководстве и ясном понимании своего будущего", - говорится в его заявлении.

Илюмжинов отметил, что намерен вернуться на один президентский срок и инициировать внесение в Устав ФИДЕ положения, ограничивающего пребывание президента в должности двумя сроками.

В своем заявлении он напомнил, что в 1999 году возглавляемая им ФИДЕ добилась исторического решения: Международный Олимпийский Комитет официально признал шахматы видом спорта.

ФИДЕ с октября 2018 года возглавляет Аркадий Дворкович.