ЧМ-2026. Как это было

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Северной Америке завершился чемпионат мира по футболу 2026 года, матчи турнира прошли в США, Канаде и Мексике.

Победителем турнира стала сборная Испании, в финале обыгравшая национальную команду Аргентины со счетом 1:0. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Аргентина установила антирекорд чемпионатов мира, она стала первой сборной, не нанесшей ни одного удара в основное время. В дополнительное время аргентинцы пробили по воротам Испании дважды, оба раза – неточно.

В свою очередь, Испания за весь матч нанесла 20 ударов (12 – в створ).

Игровая ситуация аргентинской команды на поле усугубилась удалением полузащитника Энцо Фернандеса, получившего второе предупреждение на 90+3 минуте.

В результате сборная Испании стала двукратным чемпионом мира. В предыдущий раз триумф удался ей в 2010 году.

Аргентина выигрывала ЧМ в 1978, 1986 и 2022 годы. На ЧМ-2026 она выступала в качестве действующего чемпиона.

Мбаппе – лучший бомбардир

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал обладателем награды "Золотая бутса", вручаемой самому результативному игроку чемпионата мира.

В восьми матчах ЧМ-2026 Мбаппе забил 10 голов.

Второе место занял аргентинец Лионель Месси – 8 голов. По 7 голов на счету англичанина Джуда Беллингема и норвежца Эрлинга Холанда.

Кроме того, Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров в истории всех чемпионатов мира. На его счету теперь 22 забитых мяча в 22 матчах. Он обошел Месси, у которого 21 гол в 34 играх, и немца Мирослава Клозе (16 голов).

Полузащитник сборной Испании Родри получил "Золотой мяч" как лучший футболист ЧМ-2026.

Награду ему вручили на торжественной церемонии после финального матча. Помимо Родри, индивидуальные награды получили другие представители Испании: защитник Пау Кубарси (лучший молодой игрок), голкипер Унай Симон (лучший вратарь).

Кубок чемпионов мира футболистам сборной Испании вручили глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп. Оба задержались на подиуме, когда испанские игроки стали праздновать свой триумф.

Драма Месси и Роналду

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слез во время вручения команде серебряных медалей. Для 39-летнего футболиста это был, вероятно, последний чемпионат мира в карьере. Аналогичная ситуация – у 41-летнего португальца Криштиану Роналду. Он тоже покинул ЧМ-2026 со слезами на глазах, но это произошло еще на стадии 1/8 финала, когда португальцы со счетом 0:1 уступили Испании.

Месси и Роналду стали авторами уникального достижения: оба сыграли на шести чемпионатах мира. При этом Роналду забивал голы в каждом из них, а Месси остался без голов на ЧМ в 2010 году.

Турнирный путь сборной Испании

Испания начала выступление на чемпионате мира 2026 года с ничьи (0:0) с Кабо-Верде. Эта осечка оказалась единственной у испанцев на турнире. Также на групповом этапе испанская команда победила Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). В 1/16 финала Испания оказалась сильнее Австрии (3:0), в 1/8 финала – Португалии (1:0), в четвертьфинале – Бельгии (2:1), в полуфинале – Франции (2:0).

К триумфу Испанию привел 65-летний Луис де ла Фуэнте, возглавивший сборную в декабре 2022 года. Вскоре сборная под его руководством выиграла Лигу наций УЕФА (2022/23) и чемпионат Европы (2024).

Скандал ЧМ

Нападающий сборной США Фоларин Балогун забил гол и получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины (2:0). Он должен был пропустить матч с Бельгией из-за автоматической дисквалификации, однако она была отменена и заменена на годичный испытательный срок.

Сообщалось, что Дональд Трамп созвонился с Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть наказание, назвав его "огромной несправедливостью". Но позже президент США заявил, что лишь попросил провести видеоповтор столкновения игроков.

В ФИФА назвали решение об отмене дисквалификации самостоятельным и независимым от внешнего давления.

С резкой критикой выступил Союз европейских футбольных ассоциаций. УЕФА указал на угрозу целостности игры, подрыв доверия к соревнованиям и создание опасного прецедента для турнира.

В результате Балогун сыграл с Бельгией, однако команда США проиграла со счетом 1:4.

ЧМ без России

Сборная России участия в ЧМ-2026 не принимала: из-за санкций она не была допущена к отборочной кампании. Между тем согласно сообщениям в СМИ, в руководстве РФС не исключали вероятность того, что России предоставят wildcard (специальное приглашение) на турнир, но такую перспективу называли маловероятной.

Рекордное число стран

На ЧМ в Северной Америке выступило рекордное число стран – 48. Они были разделены на 12 групп, по четыре сборные в каждой. В плей-офф выходили по две лучшие команды каждой из групп, а также восемь лучших сборных из тех, кто занял третьи места.

Глава ФИФА Инфантино ранее выступил за расширение числа участников ЧМ до 64 стран.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Впервые в истории его примут шесть стран, а игры будут проходить на трех континентах – Европе, Южной Америке и Африке. Основными хозяевами турнира будут Марокко, Португалия и Испания, по одному матчу проведут Уругвай, Аргентина и Парагвай. Решение связано с грядущим в тот период столетием первого чемпионата мира, прошедшего в Уругвае в 1930 году.