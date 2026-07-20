Сборная Испании победила Аргентину и выиграла ЧМ-2026

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 1:0 победили национальную команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года.

Судьба встречи решилась в дополнительное время: на 106-й минуте гол забил Ферран Торрес.

Аргентинская сборная доигрывала матч в меньшинстве: на 90+3 минуте был удален получивший два предупреждения Энцо Фернандес.

Игра прошла на 80-тысячном стадионе "Метлайф" в штате Нью-Джерси.

В результате сборная Испании стала двукратным чемпионом мира. В предыдущий раз триумф удался ей в 2010 году.

Аргентина выигрывала ЧМ в 1978, 1986 и 2022 годы.

ЧМ-2026 прошел в США, Канаде и Мексике. Участие в турнире приняли 48 сборных, что является рекордом чемпионатов мира.

Сборная России из-за санкций не была допущена к участию в ЧМ.