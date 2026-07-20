Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Родри Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Испании Родри получил "Золотой мяч" как лучший футболист чемпионата мира 2026 года.

Награду ему вручили на торжественной церемонии после финального матча, в котором Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

Помимо Родри, индивидуальные награды получили другие представители Испании: защитник Пау Кубарси (лучший молодой игрок), голкипер Унай Симон (лучший вратарь).

Лучшим бомбардиром ЧМ-2026, как сообщалось, стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе – 10 голов.

ЧМ-2026 прошел в США, Канаде и Мексике.