Финал ЧМ Испания - Аргентина. Онлайн

Сборная Испании по футболу завоевала титул чемпиона мира в 2010 году и с тех пор ни разу не выходила в финал. Аргентина - действующий трёхкратный чемпион мира (1978 г., 1986 г. и 2022 г.). Кроме того, сборная Аргентины играла в финале турнира в 1930 г., 1990 г. и 2014 г.