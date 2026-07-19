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Финал ЧМ Испания - Аргентина. Онлайн

Финал ЧМ Испания - Аргентина. Онлайн
Фото: Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images

Испания - Аргентина. 0:0

39'

Великолепная комбинация сборной Испании!

37'

Испания усилила натиск - в основном за счет действий Кукурельи на левом фланге атаки. Аргентина отбивается, но с трудом

33'
Удаление

Аргентина заработала штрафной на левом фланге атаки

34'

Месси получил мяч после розыгрыша и сам себя пытался вывести к лицевой линии. Но его окружили сразу два игрока и оттеснили от мяча

30'

И снова ошибка испанской защиты. Кукурелья подстраховал партнеров и головой отправил мяч вратарю

27'

Слабый по скорости пас защитника сборной Испании вратарю чуть не привел к голу. Голкипер Симон все же успел опередить аргентинского форварда

24'

Угловой был у ворот Аргентины. Мартинес в прыжке поймал мяч

21'

Месси разгонял атаку своей команды. Отправил мяч к штрафной, там Гонсалес оставлял пяткой, но кому? Сопернику

17'

Так себе подача: мяч покинул поле через лицевую линию

16'

Но до ворот приличное расстояние

15'
Удаление

Право на штрафной заработала Аргентина. Причем сбили не абы кого, а самого Месси!

12'

Игра проходит на половине поля сборной Аргентины. С углового подавала сборная Испании. Ольмо обработал мяч, но ударить ему не дали

10'

Дональд Трамп прикоснулся к трофею ЧМ! На табло показали, как к президенту США в ВИП-ложе подошел экс-футболист сборной Бразилии Роналдо и протянул трофей. История, однако, умалчивает, натуральный это трофей или реплика

7'

Испанец Порро открывался у линии штрафной соперника и получил-таки пас. Но не удержал равновесие и упал, мяч был перехвачен.

5'

Опасный момент! Ямаль сыгрался с партнером на правом фланге атаки, пробил с острого угла! Вратарь выручил!

3'
Удаление

Главный судья матча - словенец Славко Винчич. При нем Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на чемпионате мира 2022 года в Катаре - 1:2. При этом аргентинцы вели в счете! Но с тех пор они не проигрывают, даже золото того ЧМ взяли!

1'

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

1'

Матч начался!!

Команды выходят на поле!! Сейчас прозвучат национальные гимны стран!

Стартовые составы команд:

Испания: Унай Симон, Педро Порро, Эмерик Ляпорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Даниэль Ольмо, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.


Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Гонсало Монтиель, Энцо Фернандес, Алексис Макалистер, Николас Гонсалес, Родриго Де Пауль, Лионель Месси (капитан), Хулиан Альварес.

Надо же: за историю чемпионатов мира сборные Аргентины и Испании встречались лишь единожды - в 1966 году. Тогда Аргентина выиграла матч на групповом этапе со счетом 2:1.

Сборная Испании по футболу завоевала титул чемпиона мира в 2010 году и с тех пор ни разу не выходила в финал. Аргентина - действующий трёхкратный чемпион мира (1978 г., 1986 г. и 2022 г.). Кроме того, сборная Аргентины играла в финале турнира в 1930 г., 1990 г. и 2014 г.

Хотелось бы результативной игры. Как, например, вчера: Англия в матче за бронзу обыграла Францию со счетом 6:4!

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Чемпионат мира завершается, осталось выявить победителя. И вот час до начала финала! Золото разыграют Испания и Аргентина. "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча!

Аргентина Испания футбол
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