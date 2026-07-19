Финал ЧМ Испания - Аргентина. Онлайн
Испания - Аргентина. 0:0
Великолепная комбинация сборной Испании!
Испания усилила натиск - в основном за счет действий Кукурельи на левом фланге атаки. Аргентина отбивается, но с трудом
Аргентина заработала штрафной на левом фланге атаки
Месси получил мяч после розыгрыша и сам себя пытался вывести к лицевой линии. Но его окружили сразу два игрока и оттеснили от мяча
И снова ошибка испанской защиты. Кукурелья подстраховал партнеров и головой отправил мяч вратарю
Слабый по скорости пас защитника сборной Испании вратарю чуть не привел к голу. Голкипер Симон все же успел опередить аргентинского форварда
Угловой был у ворот Аргентины. Мартинес в прыжке поймал мяч
Месси разгонял атаку своей команды. Отправил мяч к штрафной, там Гонсалес оставлял пяткой, но кому? Сопернику
Так себе подача: мяч покинул поле через лицевую линию
Но до ворот приличное расстояние
Право на штрафной заработала Аргентина. Причем сбили не абы кого, а самого Месси!
Игра проходит на половине поля сборной Аргентины. С углового подавала сборная Испании. Ольмо обработал мяч, но ударить ему не дали
Дональд Трамп прикоснулся к трофею ЧМ! На табло показали, как к президенту США в ВИП-ложе подошел экс-футболист сборной Бразилии Роналдо и протянул трофей. История, однако, умалчивает, натуральный это трофей или реплика
Испанец Порро открывался у линии штрафной соперника и получил-таки пас. Но не удержал равновесие и упал, мяч был перехвачен.
Опасный момент! Ямаль сыгрался с партнером на правом фланге атаки, пробил с острого угла! Вратарь выручил!
Главный судья матча - словенец Славко Винчич. При нем Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на чемпионате мира 2022 года в Катаре - 1:2. При этом аргентинцы вели в счете! Но с тех пор они не проигрывают, даже золото того ЧМ взяли!
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Матч начался!!
Команды выходят на поле!! Сейчас прозвучат национальные гимны стран!
Стартовые составы команд:
Испания: Унай Симон, Педро Порро, Эмерик Ляпорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Даниэль Ольмо, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Гонсало Монтиель, Энцо Фернандес, Алексис Макалистер, Николас Гонсалес, Родриго Де Пауль, Лионель Месси (капитан), Хулиан Альварес.
Надо же: за историю чемпионатов мира сборные Аргентины и Испании встречались лишь единожды - в 1966 году. Тогда Аргентина выиграла матч на групповом этапе со счетом 2:1.
Сборная Испании по футболу завоевала титул чемпиона мира в 2010 году и с тех пор ни разу не выходила в финал. Аргентина - действующий трёхкратный чемпион мира (1978 г., 1986 г. и 2022 г.). Кроме того, сборная Аргентины играла в финале турнира в 1930 г., 1990 г. и 2014 г.
Хотелось бы результативной игры. Как, например, вчера: Англия в матче за бронзу обыграла Францию со счетом 6:4!
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Чемпионат мира завершается, осталось выявить победителя. И вот час до начала финала! Золото разыграют Испания и Аргентина. "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча!