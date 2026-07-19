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Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Итальянец Кими Антонелли из команды Mercedes стал победителем Гран-при Бельгии - очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал монегаск Шарль Леклер (Ferrari). Место на подиуме также заработал нидерландец Макс Ферстаппен (RedBull).

Антонелли лидирует в личном зачете, в его активе 204 очка. Второе место занимает британец Льюис Хэмилтон (Ferrari, 159 очков), третье – британец Джордж Расселл (Mercedes, 154).

Следующий гоночный уикенд "Формулы-1" пройдет в Венгрии 24-26 июля.

автоспорт Формула-1
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