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РФС запустил систему оценки качества футбольных мячей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз запустил программу "РФС. Качество" для контроля спортивного инвентаря на российских профессиональных, любительских соревнованиях и поддержки отечественных производителей.

"Первым этапом программы стала сертификация футбольных мячей, используемых в турнирах под эгидой РФС. По итогам лабораторных испытаний продукция распределяется по трем категориям: "РФС Старт", "РФС Стандарт" и "РФС Про", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Отмечается, что мячи "Меридиан" высшей категории "РФС Про" от Jögel уже используются на матчах сборной России, а также на играх Кубка России. С сезона-2026/27 мячи DEMIX аналогичной категории применяются в матчах Футбольной национальной лиги.

"Новая система аттестации позволит снизить зависимость российского футбольного рынка от международной сертификации FIFA Quality, доступ к которой для отечественных производителей ограничен с 2022 года", - говорится в сообщении.

Средства, полученные от проведения сертификации, планируется направлять на развитие детско-юношеского футбола.

"Футбол развивается во всем мире по единым правилам, поэтому к его главному элементу — футбольному мячу — предъявляются четкие технические требования. Для этого существует система сертификации ФИФА, которая определяет, какими мячами можно проводить официальные соревнования различного уровня", - заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Однако с 2022 года, после введения незаконных санкций в отношении российского футбола, отечественные производители лишились доступа к этой системе сертификации. Это означает, что даже если мяч, произведенный в России, полностью соответствует всем требованиям ФИФА по своим характеристикам, он не может получить маркировку FIFA Quality или FIFA Quality Pro. Соответственно, использовать такие мячи в официальных соревнованиях, особенно международного уровня и чемпионате России, было невозможно", - подчеркнул он.

"Именно поэтому в 2022 году мы начали работу с ФИФА и согласовали создание собственной российской системы сертификации футбольных мячей. В ее основу легли международные требования ФИФА, дополненные стандартами Росстандарта. В результате появилась национальная система сертификации РФС, которая по согласованию с ФИФА может применяться даже при проведении международных матчей. Например, национальная сборная России уже использует мячи отечественного производства, прошедшие сертификацию по системе РФС, в официальных товарищеских встречах, проходящих под эгидой ФИФА", - добавил генеральный секретарь организации.

Митрофанов обратил внимание на то, что до появления этой системы "российские производители были вынуждены проводить сертификационные испытания исключительно в зарубежных лабораториях, поскольку в России подобных центров просто не существовало".

"Сегодня совместно с партнерами мы создали современную лабораторию, которая соответствует лучшим мировым образцам. Она позволяет не только проводить испытания, но и разрабатывать новые технологии, которые впоследствии используются при производстве футбольных мячей", - сказал Митрофанов.

По его словам, стоимость самой сертификации "практически не отражается на цене мяча — она составляет лишь сотые доли процента от его стоимости".

Отмечается,что после прохождения лабораторных испытаний мячи получают соответствующую категорию в зависимости от характеристик и назначения.

Категория "РФС Старт" предназначена для массового футбола. Такие мячи соответствуют базовым требованиям по качеству, точности, безопасности и надежности, обеспечивая доступность для использования на различных уровнях игры.

Категория "РФС Стандарт" рассчитана на подготовку резерва и любительский футбол. По сравнению с "РФС Старт" к таким мячам предъявляются более высокие требования по долговечности, безопасности, качеству покрытия и применяемым технологиям.

Категория "РФС Про" предназначена для профессиональных соревнований высшего уровня и включает мячи с максимальными требованиями к точности, надежности, качеству и безопасности игровых характеристик.

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