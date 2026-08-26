Итальянская федерация футбола отозвала поддержку главы ФИФА

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Итальянская федерация футбола (FIGC) официально объявила об отзыве своей поддержки действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы ФИФА.

В заявлении на сайте FIGC отмечается, что позиция федерации полностью совпадает с позицией УЕФА и её президента Александра Чеферина по инициативам главы ФИФА в сфере управления международными соревнованиями.

Решение FIGC озвучила на фоне критики инициативы главы организации по созданию компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была контролировать коммерческие права на главные турниры.

Проект, обещавший привлечение $4,2 млрд, был отвергнут УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и КОНМЕБОЛ, которые обвинили Инфантино в отсутствии прозрачности в деятельности ФИФА. Хотя Африканская конфедерация и ряд южноамериканских федераций ранее выражали лояльность главе ФИФА, позиция крупных европейских ассоциаций привела к отзыву поддержки со стороны ряда национальных союзов, включая Италию.

Швейцарец Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, в 2019 году был переизбран на новый срок. В марте 2027 года пройдут новые выборы президента ФИФА.