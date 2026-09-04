"Норильск" победил "Сокол" в стартовом матче ВХЛ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Норильска" со счетом 3:0 взяли верх над красноярским "Соколом" в домашнем матче на старте чемпионата ВХЛ.

Голы провели Иван Емец (8-я минута), Егор Горбунов (26) и Максим Кирилейченко (43).

Главный тренер "Норильска" Сергей Голубович заявил, что доволен результатом, но посетовал на содержание игры.

"Допустили ошибки в тех моментах, которые обговаривали. Конечно, без ошибок играть невозможно, но нужно стараться их минимизировать", - сказал он.

"Должен похвалить команду, показали хорошие скорости, держали темп, даже когда счет был 3:0. Это матч-открытие, было прекрасное шоу, отличное промо к сезону, мы отправляемся, можно сказать, в большой путь после не самого удачного прошлого сезона. Хочется, чтобы такая атмосфера, как сегодня, была каждый раз!" - отметил главный тренер.

Кроме того, Голубович обратил внимание на атмосферу на матче, назвав ее шикарной. Самой игре предшествовало шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она представила показательное участие и приняла участие в символическом сбрасывании.

Капитан "Норильска" Никита Мокин ответил важность победы на старте чемпионата.

"Чувствовалось небольшое напряжение в раздевалке перед игрой, все хотели начать на мажорной ноте. Неважно, сколько лет ты играешь в хоккей, сколько матчей за спиной, первая игра сезона – всегда волнение. Хорошо, что вошли в игру уверенно. Отличный старт для команды. Хорошо, что удержали преимущество, упрочили его. То, что провели сухой матч – показатель характера. Важно, чтобы каждый в команде понимал, что мы должны играть все 60 минут. Да и можно ли было сыграть хуже после такого шикарного промо, которое сегодня презентовали? Нет, конечно!" - сказал Мокин.

5 сентября "Норильск" сыграет с новокузнецким "Металлургом" (начало – 9:00 мск).

В чемпионате ВХЛ выступают 30 команд.