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Энцо Фернандес перешел из "Челси" в "Манчестер Сити" за 145 млн евро

Энцо Фернандес перешел из "Челси" в "Манчестер Сити" за 145 млн евро
Энцо Фернандес
Фото: FIFA via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник Энцо Фернандес стал игроком "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 25-летним аргентинцем рассчитан на пять лет.

По сообщению Transfermarkt, сумма сделки составила 145 млн евро – наивысшая в нынешнее трансферное окно.

В "Сити" игрок перешел из лондонского "Челси", в составе которого выигрывал Лигу конференций, клубный чемпионат мира.

Также Фернандес становился чемпионом Аргентины в составе "Ривер Плейт", Португалии – в составе "Бенфики". В сборной Аргентины полузащитник становился чемпионом мира и обладателем Кубка Америки.

Манчестер Сити Челси футбол Энцо Фернандес
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